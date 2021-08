Malagò: “Non riconoscere ius soli sportivo è aberrante e folle” (Di domenica 1 agosto 2021) “Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo sport italiano nel firmamento olimpico. Complimenti a Jacobs e a Tamberi: sensazionali. Orgoglioso di voi e della atletica italiana”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, festeggia sui social il successo degli azzurri ai Giochi di Tokyo. “Sono anni che c’è una formidabile polemica intorno al tema dello Ius soli – ha detto poi il presidente del Coni a Casa Italia dopo il doppio oro nell’atletica – Noi abbiamo sempre sostenuto, come mondo dello sport, che è un tema politico e non vogliamo fare politica ma occuparci di sport. Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo sport italiano nel firmamento olimpico. Complimenti a Jacobs e a Tamberi: sensazionali. Orgoglioso di voi e della atletica italiana”. Così il presidente del Coni, Giovanni, festeggia sui social il successo degli azzurri ai Giochi di Tokyo. “Sono anni che c’è una formidabile polemica intorno al tema dello Ius– ha detto poi il presidente del Coni a Casa Italia dopo il doppio oro nell’atletica – Noi abbiamo sempre sostenuto, come mondo dello sport, che è un tema politico e non vogliamo fare politica ma occuparci di sport. Non ...

