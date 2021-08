Malagò: «L’Italia ha l’uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto» (Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è apparso raggiante per gli ori vinti da Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs. La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole: “Sono molto felice per l’atletica italiana, oggi L’Italia ha l’uomo più veloce al mondo e quello che salta di più al mondo. Complimenti a tutti. Il dt La Torre merita un monumento. È una di quelle cose per le quali vale la pena credere in qualcosa di impossibile da realizzare ma che da sola vale una vita di sacrifici e di passione di questi ragazzi. Dopo giorni molto belli, meno per gli ori, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente del Coni, Giovanni, è apparso raggiante per gli ori vinti da Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs. La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole: “Sono molto felice per l’atletica italiana, oggihapiùalchedi più al. Complimenti a tutti. Il dt La Torre merita un monumento. È una di quelle cose per le quali vale la pena credere in qualcosa di impossibile da realizzare ma che da sola vale una vita di sacrifici e di passione di questi ragazzi. Dopo giorni molto belli, meno per gli ori, è ...

