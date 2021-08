Maccio Capatonda tutto nudo nel video dell'estate: che thriller (Di domenica 1 agosto 2021) Maccio Capatonda è tornato: sul profilo Youtube dell'attore è appena comparso "il film dell'estate" in cui il nostro eroe, completamente nudo, si ritrova a dover combattere contro un accappatoio. Maccio Capatonda ha deciso di rilasciare il trailer di quello che lui stesso definisce come "il film dell'estate". Nel brevissimo video "vecchio stile" un Maccio completamente nudo si trova costretto a dover affrontare uno spaventoso accappatoio fucsia. Finita la doccia il nostro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021)è tornato: sul profilo Youtube'attore è appena comparso "il film" in cui il nostro eroe, completamente, si ritrova a dover combattere contro un accappatoio.ha deciso di rilasciare il trailer di quello che lui stesso definisce come "il film". Nel brevissimo"vecchio stile" uncompletamentesi trova costretto a dover affrontare uno spaventoso accappatoio fucsia. Finita la doccia il nostro ...

