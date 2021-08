Lutto nello sport, un destino tragico si è preso la vita di Francesca: solo 19 anni (Di domenica 1 agosto 2021) Una morte tragica per un motivo assurdo. Si svolgeranno domani, lunedì 2 agosto, i funerali di Francesca Mirarchi, la 19enne morta venerdì 30 luglio nell’Alta Val Brembana. La ragazza è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere caduta in un dirupo. Secondo la ricostruzione del fatto la giovane si trovava in vacanza con gli amici ed era salita sola sul costone della montagna per assistere all’alba. A chiamare i soccorsi sono stati proprio i suoi amici che, al risveglio, non l’hanno trovata. Purtroppo il corpo senza vita di Francesca è stato ritrovato venerdì pomeriggio dalle unità del nucleo cinofili dei vigili del fuoco e del ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Una morte tragica per un motivo assurdo. Si svolgeranno domani, lunedì 2 agosto, i funerali diMirarchi, la 19enne morta venerdì 30 luglio nell’Alta Val Brembana. La ragazza è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere caduta in un dirupo. Secondo la ricostruzione del fatto la giovane si trovava in vacanza con gli amici ed era salita sola sul costone della montagna per assistere all’alba. A chiamare i soccorsi sono stati proprio i suoi amici che, al risveglio, non l’hanno trovata. Purtroppo il corpo senzadiè stato ritrovato venerdì pomeriggio dalle unità del nucleo cinofili dei vigili del fuoco e del ...

