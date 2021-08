Love is in the Air Anticipazioni 2 agosto 2021: Eda, tradita da Serkan e Ayfer, si vendica grazie a Efe! (Di domenica 1 agosto 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda decide di vendicarsi di Serkan! Leggi su comingsoon (Di domenica 1 agosto 2021) Scopriamo lediis in the Air per la puntata del 2. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda decide dirsi di

'Love is in the Air' anticipazioni 2 agosto: Eda e Serkan uno contro l'altro Love is in the Air ci aspetta con una nuova settimana ricca di eventi e di emozioni: Eda e Serkan hanno litigato e le cose tra di loro non potrebbero andare peggio di così... Love is in the Air ci ...

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sospetta della lealtà di Efe e…

Love is in the air, spoiler turchi: Selin dà volutamente un indirizzo sbagliato a Eda Nelle prossime puntate della serie Tv turca, Serkan vorrà riconquistare Eda ma Selin boicotterà il loro incontro facendo in modo che non si incontrino ...

