Lotta, Olimpiadi Tokyo: definite le prime finali in due categorie femminili e nei pesi massimi della greco-romana (Di domenica 1 agosto 2021) Quest’oggi si è aperto ufficialmente il programma della Lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021: prima giornata riservata alla categoria più pesante della femminile, -76 kg, oltre a quella più leggera, -60 kg, e quella più pesante, -130 kg, della greco-romana. Determinati i tabelloni di ripescaggio e le finali, previste nella sessione serale nipponica di domani. Nei -60 kg della greco-romana si contenderanno il titolo a cinque cerchi il padrone di casa nipponico Kenichiro Fumita (campione mondiale in ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Quest’oggi si è aperto ufficialmente il programmaai Giochi Olimpici di2021: prima giornata riservata alla categoria più pesantefemminile, -76 kg, oltre a quella più leggera, -60 kg, e quella più pesante, -130 kg,. Determinati i tabelloni di ripescaggio e le, previste nella sessione serale nipponica di domani. Nei -60 kgsi contenderanno il titolo a cinque cerchi il padrone di casa nipponico Kenichiro Fumita (campione mondiale in ...

