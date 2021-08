Lo sai che esistono due parole che possono cambiare tutto mentre lo fate? Chissà se le hai mai dette? (Di domenica 1 agosto 2021) Migliorare a letto è possibile? La risposta è “ovviamente sì” soprattutto se conosci le due parole magiche dell’intimità. Vorresti sapere quali sono? Te lo riveliamo subito (più o meno). Chi di noi non vorrebbe diventare un vero e proprio esperto di intimità (e di tutto quello che la concerne)? Inutile fare i bigotti, scuotere il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 1 agosto 2021) Migliorare a letto è possibile? La risposta è “ovviamente sì” sopratse conosci le duemagiche dell’intimità. Vorresti sapere quali sono? Te lo riveliamo subito (più o meno). Chi di noi non vorrebbe diventare un vero e proprio esperto di intimità (e diquello che la concerne)? Inutile fare i bigotti, scuotere il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - marcodimaio : Con questa concezione avremmo Salvini e Meloni a capo dell’Italia e non avresti mai votato la fiducia a Draghi e mi… - AlbertoBagnai : @2631925 E quindi? Scusa, sai: ti sei mica accorto di essere immerso da 22 anni in un esperimento di ingegneria soc… - acquavitalella : RT @Eurosport_IT: Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam ht… - atsividitnup : RT @Eurosport_IT: Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam ht… -