LIVE – Zverev-Khachanov 6-3 1-0, finale tennis Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 1 agosto 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Alexander Zverev e Karen Khachanov, valevole come finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due atleti sono realmente a un passo dall’ambita medaglia d’oro, l’uno dopo aver sconfitto Novak Djokovic e l’altro avendo avuto la meglio su Pablo Carreno-Busta. Zverev parte con i favori del pronostico, considerando il suo status nel circuito maschile, sebbene il russo abbia tutte le carte in regola per impensierirlo. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Ile latestuale della sfida tra Alexandere Karen, valevole comedel torneo delledi. I due atleti sono realmente a un passo dall’ambita medaglia d’oro, l’uno dopo aver sconfitto Novak Djokovic e l’altro avendo avuto la meglio su Pablo Carreno-Busta.parte con i favori del pronostico, considerando il suo status nel circuito maschile, sebbene il russo abbia tutte le carte in regola per impensierirlo. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, ...

