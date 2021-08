LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: show di Tita-Banti! Primo posto consolidato prima della Medal Race! Tra poco Silvia Zennaro (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.09 A Fujisawa è iniziata la nona regata del Finn Maschile. Alle 7.33 italiane inizierà la Medal Race del Laser maschile mentre alle 8.33 quella del Laser radial femminile dove sarà in scena Silvia Zennaro. 7.07 Questa la classifica generale dopo la dodicesima regata: 1. Tita-Banti (Italia) 23, 2. Gimson-Burnet (Gran Bretagna) 35, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (Germania) 47. 7.04 Gli azzurri allungano dunque a 12 punti sui britannici Gimson-Burnet prima della Medal Race di martedì 3 agosto. 7.02 FINISCE ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.09 A Fujisawa è iniziata la nona regata del Finn Maschile. Alle 7.33 italiane inizierà laRace del Laser maschile mentre alle 8.33 quella del Laser radial femminile dove sarà in scena. 7.07 Questa la classifica generale dopo la dodicesima regata: 1.-Banti (Italia) 23, 2. Gimson-Burnet (Gran Bretagna) 35, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (Germania) 47. 7.04 Gli azzurri allungano dunque a 12 punti sui britannici Gimson-BurnetRace di martedì 3 agosto. 7.02 FINISCE ...

