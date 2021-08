LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: show di Tita-Banti! Primo posto consolidato prima della Medal Race! Squalificata Silvia Zennaro (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43 Alla prima boa Karachaliou precede Tenkanen (Finlandia) di un secondo, poi Flem Hoest (Norvegia) a 5?. 8.41 Nel Primo leg intanto la greca Karachaliou conduce appaiata dalla norvegese Flem Hoest. 8.39 Squalificata l’azzurra che riceve 22 punti e si preclude dunque qualsiasi possibilità di lottare per una medaglia. 8.37 Partenza anticipata anche per la chioggiotta dopo quella che ieri è costata la medaglia a Mattia Camboni nel windsurf RS:X. 8.36 NOOOOO!! Penalità per Silvia Zennaro. 8.33 INIZIA LA Medal ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.43 Allaboa Karachaliou precede Tenkanen (Finlandia) di un secondo, poi Flem Hoest (Norvegia) a 5?. 8.41 Nelleg intanto la greca Karachaliou conduce appaiata dalla norvegese Flem Hoest. 8.39l’azzurra che riceve 22 punti e si preclude dunque qualsiasi possibilità di lottare per una medaglia. 8.37 Partenza anticipata anche per la chioggiotta dopo quella che ieri è costata la medaglia a Mattia Camboni nel windsurf RS:X. 8.36 NOOOOO!! Penalità per. 8.33 INIZIA LA...

