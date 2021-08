LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: show di Tita-Banti! Primo posto consolidato prima della Medal Race! Silvia Zennaro chiude settima (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Questa la classifica finale del laser radial femminile: 1. Rindom (Danimarca) 78, 2. Olsson (Svezia) 81, 3. Bouwmeester (Paesi Bassi) 83, 4. Plasschaert (Belgio) 87, 5. Tenkanen (Finlandia) 95, 6. Douglas (Canada) 100, 7. Zennaro (Italia) 106. 8.59 FINISCE LA Medal Race! Vince la svedese Josefin Olsson che conquista l’argento. Oro Danimarca con Anne-Marie Rindom, bronzo Paesi Bassi con Marit Bouwmeester. 8.56 Quarto passaggio, Olsson in testa con Plasschert a 1?. 8.53 Alla terza boa passa in testa la svedese Olsson con 3? di vantaggio sulla belga Plasschaert, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Questa la classifica finale del laser radial femminile: 1. Rindom (Danimarca) 78, 2. Olsson (Svezia) 81, 3. Bouwmeester (Paesi Bassi) 83, 4. Plasschaert (Belgio) 87, 5. Tenkanen (Finlandia) 95, 6. Douglas (Canada) 100, 7.(Italia) 106. 8.59 FINISCE LAVince la svedese Josefin Olsson che conquista l’argento. Oro Danimarca con Anne-Marie Rindom, bronzo Paesi Bassi con Marit Bouwmeester. 8.56 Quarto passaggio, Olsson in testa con Plasschert a 1?. 8.53 Alla terza boa passa in testa la svedese Olsson con 3? di vantaggio sulla belga Plasschaert, ...

