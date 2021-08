LIVE – Tokyo 2020, ciclismo su pista qualificazioni inseguimento a squadre: RISULTATI in DIRETTA (Di lunedì 2 agosto 2021) La DIRETTA scritta delle qualificazioni dell’inseguimento a squadre femminile e maschile, prova attesissima del programma di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’Izu Velodrome scendono in campo i due quartetti azzurri, rispettivamente capitanati da Letizia Paternoster e Filippo Ganna. Obiettivo centrare l’accesso alle semifinale che valgono la zona medaglie. Si inizia alle 8:54 italiane con le qualificazioni femminili, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale senza farvi perdere davvero nulla. Segui il ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Lascritta delledell’femminile e maschile, prova attesissima del programma disualle Olimpiadi di. All’Izu Velodrome scendono in campo i due quartetti azzurri, rispettivamente capitanati da Letizia Paternoster e Filippo Ganna. Obiettivo centrare l’accesso alle semifinale che valgono la zona medaglie. Si inizia alle 8:54 italiane con lefemminili, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale senza farvi perdere davvero nulla. Segui il ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 10 con altri 22 titoli in palio tra tiro a segno, ginnastica artistica, atletica, sollevament… - flexability68 : RT @AntonioGuizzet1: Ahimè, I giornali inglesi si dimenticano di informare che JACOBS è Italiano! - AntonioGuizzet1 : Ahimè, I giornali inglesi si dimenticano di informare che JACOBS è Italiano! - Bianca34874951 : RT @vivoperlinter: Questa sera alle 21.30 LIVE sul canale #Twich di @vivoperlinter per parlare tutti insieme della leggendaria giornata del… - infoitsport : LIVE Zverev-Khachanov 6-3 6-1, Olimpiadi tennis in DIRETTA: il tedesco domina il russo e conquista la medaglia d'or… -