LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia chiude senza ori, azzurri fuori ai quarti nel fioretto! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05:13 Con questa deludente sconfitta dell’Italia termina anche la nostra DIRETTA LIVE, OA Sport vi ringrazia per averci seguiti e vi augura un buon proseguimento con le Olimpiadi. 05:12 Le semifinali saranno: Giappone-Francia e Stati Uniti-ROC. 05:10 Questo il riepilogo dei quarti di finale: Italia-Giappone (43-45), Stati Uniti-Germania (45-36), Francia-Egitto (45-34) e Hong Kong-ROC (39-45). 05:09 l’Italia chiude l’Olimpiade senza medaglie d’oro nella Scherma, non ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:13 Con questa deludente sconfitta deltermina anche la nostra, OA Sport vi ringrazia per averci seguiti e vi augura un buon proseguimento con le. 05:12 Le semifinali saranno: Giappone-Francia e Stati Uniti-ROC. 05:10 Questo il riepilogo deidi finale: Italia-Giappone (43-45), Stati Uniti-Germania (45-36), Francia-Egitto (45-34) e Hong Kong-ROC (39-45). 05:09l’Olimpiademedaglie d’oro nella, non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia punta al colpo grosso nel fioretto a squadre maschile si parte co… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fioretto maschile a squadre ultima occasione per l’Italia! - #Scherma… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia punta al colpo grosso nel fioretto a squadre maschile si parte co… - zazoomblog : LIVE – Scherma fioretto maschile a squadre nona giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #fioretto #maschile… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 9 con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX… -