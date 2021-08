LIVE Olimpiadi Tokyo liveblog in DIRETTA | in gara Tamberi | Tortu e Jacobs! Ottimi Tita-Banti nella vela

(Di domenica 1 agosto 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 9, ma in Giappone si è già alla dodicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX Freestyle, sollevamento pesi, tennis, badminton, tuffi e. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i risultati delle gare di ...

Advertising

fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - Eurosport_IT : ?? 2° Set - 5ª Giornata, Gruppo A ???? (2) 25 ? ???? (0) 15 Segui le Olimpiadi LIVE su @discoveryplusIT, abbonati subi… - Fprime86 : RT @SkySport: OLIMPIADI LIVE: L'Italia sogna con #Tamberi, #Jacobs e #Tortu #SkySport #Tokyo2020 #ItaliaTeam - eleitaliana : RT @SkySport: OLIMPIADI LIVE: L'Italia sogna con #Tamberi, #Jacobs e #Tortu #SkySport #Tokyo2020 #ItaliaTeam - apeindiana : RT @azzurridigloria: ?? OLIMPIADI TOKYO 2020, ATLETICA ?? La finale del salto in alto con Gianmarco #Tamberi, le semifinali dei 100m con Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

11.44 Una giornata importantissima per i colori italiani in queste. Gianmarco Tamberi ... 11.41 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sessione serale della terza ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultati Basket/Tokyo 2020 diretta: la Spagna cerca il primo posto! JACOBS TORTU 100 METRI: ITALIANI IN FINALE? Marcell Jacobs e Filippo Tortu ...Quella della squadra di fioretto maschile è un’eliminazione che brucia La squadra maschile battuta ai quarti dal Giappone. Il presidente del Coni: 'Molto male, serve riflessione'. Possono cinque medag ...Alle Olimpiadi diTokyo è una Super Sunday azzurra. Fari puntati, soprattutto, sulla finale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e sulle semifinali dei 100 metri con Marcell Jac ...