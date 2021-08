LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: debuttano Cerruti-Ferro nel duo (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cari amici e amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Nuoto sincronizzato delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente è giunto il debutto olimpico anche per l’ultimo sport del Nuoto in vasca al Tokyo Aquatics Centre, oggi si apriranno le danze con i preliminari del duo libero alle ore 12:25 italiane. L’Italia sarà presente con l’ormai storica coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro, le azzurre avevano ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACari amici e amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladella prima giornata di gare delsincronizzato delledi2020. Finalmente è giunto il debutto olimpico anche per l’ultimo sport delin vasca alAquatics Centre, oggi si apriranno le danze con i preliminari del duo libero alle ore 12:25 italiane. L’Italia sarà presente con l’ormai storica coppia formata da Lindae Costanza, le azzurre avevano ...

Advertising

anna_1951 : Olimpiadi, per Tamberi e Jacobs 2 storici ori in 10 minuti. Bronzo nel nuoto, medaglia certa nella vela - Giornale… - SmorfiaDigitale : Olimpiadi LIVE: nuoto, storico bronzo nella staffetta mista 4x100. Vela, Tita-Ba... - infoitsport : LIVE Tokyo 2020 - Tutte le gare e i risultati del 1° agosto, Bronzo nel nuoto - paolasai : Live Olimpiadi, Jacobs primo italiano in finale 100 metri col record europeo (9''84). Nuoto, Italia di bronzo nella… - infoitinterno : Olimpiadi LIVE: nuoto, storico bronzo nella staffetta mista 4x100. Vela, Tita-Banti almeno d'argento. Pellegrini se… -