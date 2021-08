LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Jonass inseguito da Febvre, Cairoli è 7° (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Prado cede a Febvre! Lo spagnolo alza bandiera bianca contro il francese che prova disperatamente a tornare al comando. Resta settimo Cairoli. 16.31 Febvre diventa il padrone virtuale del GP del Belgio. Il francese insegue il secondo podio di giornata dopo aver primeggiato nelle fasi iniziali. 16.29 Brutte notizie per Gajer e Cairoli. Il primo cede il terzo posto a Febvre, il nostro atleta cede la sesta piazza all’olandese Herlings. 16.27 Jonass si avvicina al successo della gara e ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Prado cede a! Lo spagnolo alza bandiera bianca contro il francese che prova disperatamente a tornare al comando. Resta settimo. 16.31diventa il padrone virtuale del GP del. Il francese insegue il secondo podio di giornata dopo aver primeggiato nelle fasi iniziali. 16.29 Brutte notizie per Gajer e. Il primo cede il terzo posto a, il nostro atleta cede la sesta piazza all’olandese Herlings. 16.27si avvicina al successo della gara e ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli vuole recuperare punti a Gajser - #Motocross #Belgio… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: inizia gara-2. Cairoli cerca il riscatto - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Cairoli trionfa e accorcia prepotentemente su Gajser -