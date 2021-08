LIVE – Lille-Psg 1-0 | Supercoppa di Francia 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) Ladi-Psg,di. Si scontrano la squadra che ha vinto l’ultimo campionato francese, vale a dire il LOSC, e i parigini che invece si erano dovuti accontentare della coppa nazionale. Appuntamento alle ore 20 di domenica 1 agosto, ma chi riuscirà ad avere la meglio alzando al cielo il primo titolo stagionale per quanto riguarda il calcio transalpino? Lo scopriremo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA E I TELECRONISTI DELLA ...