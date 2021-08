LIVE – Lille-Psg 0-0 | Supercoppa di Francia 2021 DIRETTA

(Di domenica 1 agosto 2021) Ladi-Psg,di. Si scontrano la squadra che ha vinto l’ultimo campionato francese, vale a dire il LOSC, e i parigini che invece si erano dovuti accontentare della coppa nazionale. Appuntamento alle ore 20 di domenica 1 agosto, ma chi riuscirà ad avere la meglio alzando al cielo il primo titolo stagionale per quanto riguarda il calcio transalpino? Lo scopriremo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA E I TELECRONISTI DELLA ...

È la prima volta che PSG esi affrontano in questa competizione . I nuovi Dogues di Gouvernnec vogliono alzare il trofeo per la prima volta bella loro storia , dopo le sconfitte del 1955 contro ...Seguiremo da vicino questo match dalle ore 20e Paris Saint Germain. Si gioca coppa e Jupiler League in Belgio mentre in Danimarca spazio alla Superliga così come in Estonia alla Meistrilliga . ...La diretta live di Lille-Psg, Supercoppa di Francia 2021. Si scontrano la squadra che ha vinto l’ultimo campionato francese, vale a dire il LOSC, e i parigini che invece si erano dovuti accontentare d ...Nel post-gara di Nizza-Milan, Christophe Galtier si è soffermato a parlare di Mike Maignan, nuovo portiere rossonero che ha allenato al Lille ...