LIVE Italia-Venezuela 3-0, Olimpiadi volley in DIRETTA: dominati i sudamericani, azzurri secondi nel girone (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53: Buona prova degli azzurri contro un Venezuela che aveva fatto soffrire diverse rivali, Polonia compresa. L’Italia ha faticato solo nella pirm parte del match e un pizzico in avvio di terzo set ma netto è stato il dominio della squadra di Blengini 25-17 La parallela di Lavia da zona 4 chiude un match senza storia: 3-0 al Venezuela 24-17 Errore al servizio Italia 24-16 Errore al servizio Venezuela 23-16 Mano out di Willner da zona 4 23-15 La diagonale di Juantorena da zona 4 22-15 La free ball di Piano 21-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53: Buona prova deglicontro unche aveva fatto soffrire diverse rivali, Polonia compresa. L’ha faticato solo nella pirm parte del match e un pizzico in avvio di terzo set ma netto è stato il dominio della squadra di Blengini 25-17 La parallela di Lavia da zona 4 chiude un match senza storia: 3-0 al24-17 Errore al servizio24-16 Errore al servizio23-16 Mano out di Willner da zona 4 23-15 La diagonale di Juantorena da zona 4 22-15 La free ball di Piano 21-15 ...

