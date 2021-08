LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Carey in lacrime come la Biles. Andrade vince il volteggio (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL CORPO LIBERO MASCHILE: vince DOLGOPYAT, PARI MERITO SCIOLTO AL D SCORE 12.13 Chih Kai Lee ha messo paura a Whitlock! Superbo 15.400, è secondo dietro al 15.583 di Whitlock. 12.10 David Belyavskiy si inserisce in seconda posizione con 14.833. 12.05 Per Sun 13.066, ora il russo David Belyavskiy. 12.02 Lo statunitense Alec Yoder si ferma a 14.566, poi il cinese Wei Sun cade e dice addio ai sogni di gloria. 11.48 PAZZESCO! 15.583 con 7.0 di D Score, oro già in tasca? 11.56 Magistrale esordio di Max Whithlock! Un esercizio spaziale! Il Campione di Rio 2016 ha già ipotecato l’oro. 11.52 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL CORPO LIBERO MASCHILE:DOLGOPYAT, PARI MERITO SCIOLTO AL D SCORE 12.13 Chih Kai Lee ha messo paura a Whitlock! Superbo 15.400, è secondo dietro al 15.583 di Whitlock. 12.10 David Belyavskiy si inserisce in seconda posizione con 14.833. 12.05 Per Sun 13.066, ora il russo David Belyavskiy. 12.02 Lo statunitense Alec Yoder si ferma a 14.566, poi il cinese Wei Sun cade e dice addio ai sogni di gloria. 11.48 PAZZESCO! 15.583 con 7.0 di D Score, oro già in tasca? 11.56 Magistrale esordio di Max Whithlock! Un esercizio spaziale! Il Campione di Rio 2016 ha già ipotecato l’oro. 11.52 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Finali di Specialità in palio 4 titoli! Battaglie roventi -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 9 con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX… - marstairs : Perché non esistono live illegali per i tuffi come per la ginnastica artistica ?? - diegonanni76 : LIVE #Olympics Partiamo con la diretta di questo nuovo giorno di gare. In programma arco, ginnastica, judo e fina… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sunisa Lee vince l'all-around! Andrade e Melnikova a 2 decim… -