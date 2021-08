LIVE – Finale lancio del disco femminile con Daisy Osakue, atletica Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di lunedì 2 agosto 2021) La DIRETTA testuale della Finale del lancio del disco femminile, nella decima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grande attesa per Daisy Osakue, che nelle semifinali ha fatto registrare il nuovo record italiano con 63.66 metri. Tutto pronto quindi all’Olympic Stadium della capitale giapponese, con la competizione che inizierà a partire dalle ore 13 italiane. Sportface vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sul risultato della Finale. COME VEDERE LA Finale IN DIRETTA IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Latestuale delladeldel, nella decima giornata di gare alle Olimpiadi di. Grande attesa per, che nelle semifinali ha fatto registrare il nuovo record italiano con 63.66 metri. Tutto pronto quindi all’Olympic Stadium della capitale giapponese, con la competizione che inizierà a partire dalle ore 13 italiane. Sportface vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sul risultato della. COME VEDERE LAINIL ...

