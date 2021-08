LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito Filippo Ganna con il quartetto! In gara anche le azzurre (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dedicata al Ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Izu Velodrome è pronto ad ospitare le migliori e i migliori pistard del mondo, e già quest’oggi potremo assistere all’assegnazione del primo titolo olimpico, quello della Velocità a squadre femminile, ma soprattutto le due prove che interessano ai colori azzurri, ossia le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. A scendere in ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella prima giornata dedicata alsudelledi2020. L’Izu Velodrome è pronto ad ospitare le migliori e i migliorird del mondo, e già quest’oggi potremo assistere all’assegnazione del primo titolo olimpico, quello della Velocità a squadre femminile, ma soprattutto le due prove che interessano ai colori azzurri, ossia le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. A scendere in ...

