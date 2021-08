LIVE Basket – Spagna-Slovenia 49-41, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 1 agosto 2021) Spagna e Slovenia scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo di Basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. E’ l’ultima sfida dei gironi, l’ultima necessaria per completare il quadro delle qualificate ai quarti di finale e per procedere al sorteggio. La sfida tra i campioni del mondo e la banda guidata da Luka Doncic interessa da vicino anche l’Italia: la vincitrice terminerà il gruppo C al primo posto, entrando nell’urna delle possibili avversarie dell’ItalBasket (insieme alla Francia e Stati Uniti). Alle ore 10:20 di domenica 1 agosto inizierà la ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021)scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo diall’Olimpiade di. E’ l’ultima sfida dei gironi, l’ultima necessaria per completare il quadro delle qualificate ai quarti di finale e per procedere al sorteggio. La sfida tra i campioni del mondo e la banda guidata da Luka Doncic interessa da vicino anche l’Italia: la vincitrice terminerà il gruppo C al primo posto, entrando nell’urna delle possibili avversarie dell’Ital(insieme alla Francia e Stati Uniti). Alle ore 10:20 di domenica 1 agosto inizierà la ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - zazoomblog : LIVE Basket – Spagna-Slovenia 3-0 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Spagna-Slovenia #Tokyo - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca 119-84 Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA dilaga nel secondo tempo e vince in m… - TantoChiara : RT @Eurosport_IT: 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca 55-47 Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA prova a scappare - #Stati #Uniti-Repu… -