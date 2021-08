LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi sale a 2.37 ed è PRIMO! RECORD EUROPEO PER JACOBS! Super Sibilio che vola in finale e record personale per Bogliolo (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 ELIMINATO WOO! FUORI UN ALTRO! 14.31 Secondo tentativo che non va a buon fine per Nedasekau a 2.39. Ora tocca al soprendente Woo. 14.29 E’ finale PER ALESSANDRO Sibilio!!!! ADESSO E’ UFFICIALE!! Tutti hanno fatto tempi più lenti nella terza semifinale rispetto al terzo della semifinale scorsa. 14.27 Terza ed ultima semifinale dei 400 metri ad ostacoli maschili: si decide il destino di Alessandro Sibilio che al momento è ripescato e volerebbe in finale. 14.26 SBAGLIA ANCORA BARSHIM A 2.39!! ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 ELIMINATO WOO! FUORI UN ALTRO! 14.31 Secondo tentativo che non va a buon fine per Nedasekau a 2.39. Ora tocca al soprendente Woo. 14.29 E’PER ALESSANDRO!!!! ADESSO E’ UFFICIALE!! Tutti hanno fatto tempi più lenti nella terza semirispetto al terzo della semiscorsa. 14.27 Terza ed ultima semidei 400 metri ad ostacoli maschili: si decide il destino di Alessandroche al momento è ripescato e volerebbe in. 14.26 SBAGLIA ANCORA BARSHIM A 2.39!! ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi sale a 2.37 ed è PRIMO! RECORD EUROPEO PER JACOBS! Record italian… - Nemomnis : @davidefaraone Pure di domenica. Davvero non hai niente di meglio da fare? Che so, c'è l'atletica live da Tokyo, c'… - infoitsport : LIVE Olimpiadi, atletica: via alla finale dell'alto con Tamberi! Poi i 100 di Jacobs e Tortu - copsalee : eccoci live con le semifinali di atletica - apeindiana : RT @azzurridigloria: ?? OLIMPIADI TOKYO 2020, ATLETICA ?? La finale del salto in alto con Gianmarco #Tamberi, le semifinali dei 100m con Mar… -