LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi sale a 2.35 ed è PRIMO! RECORD EUROPEO PER JACOBS! Record italiano per Bogliolo (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Errore per Woo al primo tentativo a 2.37. Ora c'è Starc. 14.02 Eliminazione per Akimenko! Finisce con 2.33 saltato e si interrompe qua la sua prova. 14.01 Ora tocca ad Akimenko: ultimo tentativo per il russo. 14.00 Nedasekau incredibile!!! Non muore mai!!! Come a Torun!! 2.37 e seconda posizione!!! Il bielorusso non si batte mai. 13.59 IMPRESSIONANTE BARSHIM! Il qatariota è perfetto anche a 2.37! Nessun errore per questo straordinario fuoriclasse. 13.57 Harrison invece salta la misura e passa a 2.37. Qui si decidono tutti i giochi per questa finale del salto in alto. 13.55 Solo Tamberi e ...

