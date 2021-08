LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi è MEDAGLIA sicura! RECORD EUROPEO PER JACOBS! Super Sibilio che vola in finale e record personale per Bogliolo (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! BARSHIM E Tamberi DECIDONO DI METTERSI D’ACCORDO PER VINCERE L’ORO!!!!! DAL 2008 ASPETTAVAMO QUESTO MOMENTO!!!! 14.39 ULTIMO TENTATIVO A 2.39!! Tamberi SI GIOCA L’ORO!! 14.38 SBAGLIA NEDASEKAU!! MAL CHE VADA PER Tamberi E’ ARGENTO!! 14.37 ERRORE PER BARSHIM A 2.37!! C’E’ IL MATCH POINT PER Tamberi A 2.39!! 14.36 MEDAGLIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! UFFICIALE LA MEDAGLIA PER Tamberi!!!!! RIMANGONO IN TRE: BARSHIM E Tamberi PRIMI, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! BARSHIM EDECIDONO DI METTERSI D’ACCORDO PER VINCERE L’ORO!!!!! DAL 2008 ASPETTAVAMO QUESTO MOMENTO!!!! 14.39 ULTIMO TENTATIVO A 2.39!!SI GIOCA L’ORO!! 14.38 SBAGLIA NEDASEKAU!! MAL CHE VADA PERE’ ARGENTO!! 14.37 ERRORE PER BARSHIM A 2.37!! C’E’ IL MATCH POINT PERA 2.39!! 14.36AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! UFFICIALE LAPER!!!!! RIMANGONO IN TRE: BARSHIM EPRIMI, ...

