LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi e Jacobs per far sognare l’Italia (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Sarà una giornata fondamentale anche per Filippo Tortu: l’ex primatista italiano ha tirato fuori dal cilindro la migliore prestazione della stagione proprio nella giornata di ieri, nell’appuntamento più importante. Sarà difficilissimo arrivare in finale, mentre si può tentare di abbassare il crono di 10.10 fatto registrare in batteria. 11.50 Proprio Andre De Grasse si candida ad essere il principale favorito nei 100 metri maschili. Il canadese si sa esaltare nei grandi appuntamenti e ha destato un’ottima impressione in batteria. Chi invece potrebbe non essere competitivo è lo statunitense Trayvon Bromell, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Sarà una giornata fondamentale anche per Filippo Tortu: l’ex primatista italiano ha tirato fuori dal cilindro la migliore prestazione della stagione proprio nella giornata di ieri, nell’appuntamento più importante. Sarà difficilissimo arrivare in finale, mentre si può tentare di abbassare il crono di 10.10 fatto registrare in batteria. 11.50 Proprio Andre De Grasse si candida ad essere il principale favorito nei 100 metri maschili. Il canadese si sa esaltare nei grandi appuntamenti e ha destato un’ottima impressione in batteria. Chi invece potrebbe non essere competitivo è lo statunitense Trayvon Bromell, ...

