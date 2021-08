LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jacobs vince i 100 metri, Tamberi il salto in alto. GLORIA ITALIA! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI Tamberi LA CRONACA DELL’ORO DI Jacobs IL VIDEO DEI 100 metri DI Jacobs IL VIDEO DI Tamberi 15.04 LA NOSTRA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DI Atletica FINISCE COSI’, CON DUE ORI. RIMANETE SU OA SPORT PER LE CELEBRAZIONI FINALI!! E’ STORIA PER L’ITALIA!! MAI DAL 1896 UNA ROBA DEL GENERE! UN CARO SALUTO! 15.02 LE EMOZIONI DELLE Olimpiadi, LA MAGIA DELLE OLIMPADI!! GLI AZZURRI CI PORTANO A SCRIVERE LA STORIA DELLO ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ORO DILA CRONACA DELL’ORO DIIL VIDEO DEI 100DIIL VIDEO DI15.04 LA NOSTRADELLA TERZA GIORNATA DIFINISCE COSI’, CON DUE ORI. RIMANETE SU OA SPORT PER LE CELEBRAZIONI FINALI!! E’ STORIA PER L’! MAI DAL 1896 UNA ROBA DEL GENERE! UN CARO SALUTO! 15.02 LE EMOZIONI DELLE, LA MAGIA DELLE OLIMPADI!! GLI AZZURRI CI PORTANO A SCRIVERE LA STORIA DELLO ...

Advertising

Milanodascoprir : Storica data per l'atletica azzurra: dopo l'oro di Tamberi quello di Jacobs! Semifinali 400 hs: Sibilio show in fin… - danielgr31 : RT @VentagliP: ????LIVE Olimpiadi: Jacobs è medaglia d'oro in 9”80! Sul nostro canale Telegram ?? - Erica90835855 : RT @VentagliP: ????LIVE Olimpiadi: Jacobs è medaglia d'oro in 9”80! Sul nostro canale Telegram ?? - VentagliP : ????LIVE Olimpiadi: Jacobs è medaglia d'oro in 9”80! Sul nostro canale Telegram ?? - mkmrainbow : comunque ad una certa ho guardatonin contemporanea la live degli skz, l'atletica e la pallavolo sto un po' fusa -