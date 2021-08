LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: JACOBS MONSTRE!!! 9.84 E RECORD EUROPEO!! Tamberi vola a 2.33 ed è in testa! Record italiano per Bogliolo! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Ce l’ha fatta Brandon Starc!! Rimangono in sette a giocarsi la misura ai 2.35 nel salto in alto dove si scioglieranno diversi nodi. 13.43 Eliminati invece il neozelandese Kerr e il russo Ivanyuk. Ultimo tentativo per il canadese Lovett. 13.41 Ancora avanti Harrison!! Diventano quindi in sei gli atleti che salteranno sicuramente a 2.35. 13.40 Si è superato il coreano Woo che per arrivare a 2.33 ha effettuato il miglioramento personale. 13.38 volano in finale l’australiano Bol (1:44.11) che fa il Record oceanico e lo statunitense Murphy (1:44.18). 13.36 In ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Ce l’ha fatta Brandon Starc!! Rimangono in sette a giocarsi la misura ai 2.35 nel salto in alto dove si scioglieranno diversi nodi. 13.43 Eliminati invece il neozelandese Kerr e il russo Ivanyuk. Ultimo tentativo per il canadese Lovett. 13.41 Ancora avanti Harrison!! Diventano quindi in sei gli atleti che salteranno sicuramente a 2.35. 13.40 Si è superato il coreano Woo che per arrivare a 2.33 ha effettuato il miglioramento personale. 13.38no in finale l’australiano Bol (1:44.11) che fa iloceanico e lo statunitense Murphy (1:44.18). 13.36 In ...

