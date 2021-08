LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: JACOBS MONSTRE!!! 9.84 E RECORD EUROPEO!! Record italiano per Bogliolo nei 100 ostacoli! Tamberi avanza a 2.30 (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Bene Ivanyuk e Akimenko al secondo tentativo a 2.30. 13.08 Solo in cinque sono rimasti senza errori: Barshim, Lovett, Starc, Woo e Tamberi. 13.07 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! GRANDE SALTO DI Tamberi A 2.30!!!! RINCORSA PRECISA E PULITA!! SI VOLA IN TESTA A PARI MERITO!!! CHE FINALE NEL SALTO IN ALTO!!! 13.05 Sbaglia Ivanyuk al primo tentativo a 2.30, fra pochissimo tocca a Gianmarco Tamberi. Forza Jimbo!! 13.03 In finale ci vanno la giamaicana Anderson (12.40) e la statunitense Anderson (12.51). Ma rimane negli occhi la grande prova della nostra splendida ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Bene Ivanyuk e Akimenko al secondo tentativo a 2.30. 13.08 Solo in cinque sono rimasti senza errori: Barshim, Lovett, Starc, Woo e. 13.07 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! GRANDE SALTO DIA 2.30!!!! RINCORSA PRECISA E PULITA!! SI VOLA IN TESTA A PARI MERITO!!! CHE FINALE NEL SALTO IN ALTO!!! 13.05 Sbaglia Ivanyuk al primo tentativo a 2.30, fra pochissimo tocca a Gianmarco. Forza Jimbo!! 13.03 In finale ci vanno la giamaicana Anderson (12.40) e la statunitense Anderson (12.51). Ma rimane negli occhi la grande prova della nostra splendida ...

