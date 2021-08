LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: JACOBS MONSTRE!!! 9.84 E RECORD EUROPEO!! Record italiano per Bogliolo nei 100 ostacoli! Bene Tamberi in avvio di gara (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 In finale ci vanno la giamaicana Anderson (12.40) e la statunitense Anderson (12.51). Ma rimane negli occhi la grande prova della nostra splendida Luminosa. 13.01 Record italianoOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! LUMINOSA Bogliolo FA 12.75!!!!! QUARTA POSIZIONE! Non arriva la finale, ma arriva un grande miglioramento!!! 12.59 UN’ALTRA PARTENZA FALSA! Stavolta per la britannica Porter arriva il cartellino giallo. 12.57 Barshim vola a 2.30: l”aliante” qatariota continua a salire senza sforzarsi neanche più di tanto. 12.56 Falsa partenza nei 100 ostacoli ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 In finale ci vanno la giamaicana Anderson (12.40) e la statunitense Anderson (12.51). Ma rimane negli occhi la grande prova della nostra splendida Luminosa. 13.01OOOOOOOO!!!!!!!!!!!! LUMINOSAFA 12.75!!!!! QUARTA POSIZIONE! Non arriva la finale, ma arriva un grande miglioramento!!! 12.59 UN’ALTRA PARTENZA FALSA! Stavolta per la britannica Porter arriva il cartellino giallo. 12.57 Barshim vola a 2.30: l”aliante” qatariota continua a salire senza sforzarsi neanche più di tanto. 12.56 Falsa partenza nei 100 ostacoli ...

