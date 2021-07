LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fantini impegnata nelle qualificazioni del martello, in serata Tamberi e Jacobs (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.14 Nullo anche per Reka Gyuratz a cui è sfuggito di mano il martello, insaccandosi in rete. Adesso tocca a Fantini. 2.13 Nullo il lancio di Tervo che non rimane entro il settore ed è troppo sbilenco. 2.11 Sara Fantini sarà la terza a lanciare dopo la finlandese Tervo e l’ungherese Gyuratz. 2.09 Il piatto forte per l’Italia arriverà questa sera con Tamberi nella finale del salto in alto e Tortu e Jacobs nelle semifinali dei 100 metri. Tutti e tre vogliono dare il massimo nell’appuntamento che vale cinque anni di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.14 Nullo anche per Reka Gyuratz a cui è sfuggito di mano il, insaccandosi in rete. Adesso tocca a. 2.13 Nullo il lancio di Tervo che non rimane entro il settore ed è troppo sbilenco. 2.11 Sarasarà la terza a lanciare dopo la finlandese Tervo e l’ungherese Gyuratz. 2.09 Il piatto forte per l’Italia arriverà questa sera connella finale del salto in alto e Tortu esemifinali dei 100 metri. Tutti e tre vogliono dare il massimo nell’appuntamento che vale cinque anni di ...

