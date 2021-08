L’Italia non legittimi il nuovo presidente iraniano. La posizione dell’amb. Terzi (Di domenica 1 agosto 2021) Mancano ormai pochi giorni all’insediamento ufficiale di Ebrahim Raisi alla presidenza del sanguinario regime iraniano degli ayatollah, dopo la vittoria delle elezioni “farsa” tenutesi il mese scorso, scandalosamente orchestrate dalla Guida suprema Ali Khamenei, in totale disprezzo anche delle più elementari regole di una comunità democratica. L’evento sarà la definitiva consacrazione di uno dei principali protagonisti degli abusi e soprusi del regime che in questo modo – qualora ce ne fosse mai stato il bisogno – ha fortemente voluto rivelare il proprio vero volto. Raisi, infatti, è tristemente noto per il suo ruolo di procuratore aggiunto di Teheran e membro delle ... Leggi su formiche (Di domenica 1 agosto 2021) Mancano ormai pochi giorni all’insediamento ufficiale di Ebrahim Raisi alla presidenza del sanguinario regimedegli ayatollah, dopo la vittoria delle elezioni “farsa” tenutesi il mese scorso, scandalosamente orchestrate dalla Guida suprema Ali Khamenei, in totale disprezzo anche delle più elementari regole di una comunità democratica. L’evento sarà la definitiva consacrazione di uno dei principali protagonisti degli abusi e soprusi del regime che in questo modo – qualora ce ne fosse mai stato il bisogno – ha fortemente voluto rivelare il proprio vero volto. Raisi, infatti, è tristemente noto per il suo ruolo di procuratore aggiunto di Teheran e membro delle ...

