L' Italia è bronzo nella staffetta 4x100 misti di nuoto maschile

(Di domenica 1 agosto 2021) Un altroè stato conquistato dall’notte di Tokyo 2020.Gli azzurri si sono guadagnati una medaglia didi. Protagonisti dell’impresa Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi che hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo) e Gran Bretagna. “Siamo un grande gruppo perché, tranne Miressi, in tre veniamo dalle giovanili e nuotiamo fianco a fianco da anni- spiega Ceccon, 20enne di Schio seguito di Alberto Burlina ...

Eurosport_IT : ITALIA STORICA, FANTASTICI RAGAZZI! ???????? Il nuovo record italiano vale la medaglia di bronzo nella 4x100 misti mas… - Eurosport_IT : QUADARELLA DI BRONZO, BRAVISSIMA SIMONA! ???????? Fenomenale progressione dell'azzurra che chiude alle spalle di Ledec… - Coninews : Con il bronzo ?? di Irma #Testa nei -57 kg l'#ItaliaTeam fa cifra tonda! Questa è la medaglia azzurra numero 6?0?0?…

...(). Beffato il cipriota Pavlos Kontides, leader della generale nelle prime giornate e quarto classificato overall a soli 3 punti dalla medaglia. Alti e bassi quest'oggi in casanei 470 ...Un argento con Daniele Garozzo, una squadre femminile e il quarto posto di Alice Volpi. È questo il bilancio dell'del fioretto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci si aspettava tanto e i risultati ottenuti hanno fatto ...Un altro bronzo è stato conquistato dall’Italia nella notte di Tokyo 2020.Gli azzurri si sono guadagnati una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 misti di nuoto maschile. Protagonisti dell’impresa ...TOKYO (Giappone) - Giovanni Malagò, presidente del Coni, stila un bilancio parziale delle Olimpiadi per l'Italia, sottolineando il flop della scherma: "Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal ...