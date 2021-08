L'incendio nelle campagne di Loiri, lambisce le case. Si lotta contro il fuoco (Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 203 times, 203 visits today) Notizie Simili: incendio a Golfo Aranci, in fumo due ettari: sul… incendio a Loiri Porto San Paolo, circa 10 ettari di… Oggi 14 incendi in Sardegna,... Leggi su galluraoggi (Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 203 times, 203 visits today) Notizie Simili:a Golfo Aranci, in fumo due ettari: sul…Porto San Paolo, circa 10 ettari di… Oggi 14 incendi in Sardegna,...

Advertising

emergenzavvf : #Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 #vigilidelfuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col s… - francy305011 : RT @MartinaTenagli3: Oggi la regione Abruzzo sta bruciando tra le fiamme di incendi nelle zone di: Pescara, Torino di Sangro, Ortona, Mozza… - MartinaTenagli3 : Oggi la regione Abruzzo sta bruciando tra le fiamme di incendi nelle zone di: Pescara, Torino di Sangro, Ortona, Mo… - NewSicilia : +++ULTIM'ORA+++ #NotiziedallItalia - Una situazione drammatica, con scene simili già viste in #Sicilia nelle scors… - pixel_di : ?? ore 11:30 ???? ..A mezzogiorno , ancora non ho capito se questa era tutta un'umidità che si stava sviluppand… -