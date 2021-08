Lille-PSG, Supercoppa di Francia: probabili formazioni, orario e diretta tv (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la spedizione ad Euro 2020 disastrosa della Francia campione del mondo, il massimo torneo calcistico transalpino si appresta a mettere in palio il primo trofeo stagione. Di fronte, due squadre che nella passata stagione hanno regalato emozioni a tutta la Ligue 1 con una corsa al titolo davvero eccitante. Nell’occasione, ovvero a maggio, a spuntarla è stato il Lille che, contro ogni pronostico, si è frapposto tra il campionato ed i sogni di gloria dei parigini terminando in vetta alla classifica. Dall’altra parte, dopo la doppia delusione incarnata dal secondo posto e dall’eliminazione dalla Champions League, il Paris Saint-Germain si è consolato con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la spedizione ad Euro 2020 disastrosa dellacampione del mondo, il massimo torneo calcistico transalpino si appresta a mettere in palio il primo trofeo stagione. Di fronte, due squadre che nella passata stagione hanno regalato emozioni a tutta la Ligue 1 con una corsa al titolo davvero eccitante. Nell’occasione, ovvero a maggio, a spuntarla è stato ilche, contro ogni pronostico, si è frapposto tra il campionato ed i sogni di gloria dei parigini terminando in vetta alla classifica. Dall’altra parte, dopo la doppia delusione incarnata dal secondo posto e dall’eliminazione dalla Champions League, il Paris Saint-Germain si è consolato con ...

