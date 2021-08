Lille-Paris St Germain supercoppa francese | 1 agosto ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici PSG senza diversi titolari

(Di domenica 1 agosto 2021) Riparte la stagionecon la, a pochi giorni dall’inizio della Ligue 1 e ilcampione in carica si appresta ad affrontare ilSt.vincitore della coppa nazionale e secondo in campionato. Per i Dogues è stata un’impresa storica quella di strappare il titolo ai parigini e riportarlo nel nord della Francia InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

underoverbets : RT @infobetting: Lille-Paris St. Germain (supercoppa francese, 1 agosto ore 20:00): formazioni - by_the_pool : RT @infobetting: Lille-Paris St. Germain (supercoppa francese, 1 agosto ore 20:00): formazioni - infobetting : Lille-Paris St. Germain (supercoppa francese, 1 agosto ore 20:00): formazioni - sportli26181512 : Pochettino: 'Navas o Donnarumma? A tutti piace avere più di 11 titolari': Mauricio Pochettino, allenatore del Paris… - InfobettingOdds : RT @infobetting: Lille-Paris St. Germain (supercoppa francese, 1 agosto ore 20:00): formazioni, -

Ultime Notizie dalla rete : Lille Paris

Ilnel passato torneo ha fatto il colpaccio vincendo la Ligue 1 davanti alSaint Germain , che ha vinto invece la Coppa nazionale , motivo per cui oggi sarà la diretta diPsg ad ...Commenta per primo Il portiere spagnolo Sergio Rico è in uscita dalSaint - Germain: piace a Valencia, Besiktas eHakimi debutterà ufficialmente con il Paris Saint-Germain. L'ex Inter partirà titolare nel match di Supercoppa di Francia contro il Lille ...Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, è stato intervistato dai canali ufficiali del club in vista della sfida di stasera contro il Lille che assegnerà la Supercoppa ...