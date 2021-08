Libero: l’Italia del basket ricorda l’Italia di Mancini (Di domenica 1 agosto 2021) l’Italia del basket assomiglia a quella del calcio guidata da Roberto Mancini. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. “Oggi come allora, questa Italia può sognare. Perché è una squadra, prima che una selezione, come invece accadeva in passato con il presunto “dream team” degli Nba. Non ci sono fuoriclasse se non Gallinari, che però sta giocando da comparsa, come dimostrano i soli tre punti contro la Nigeria. Tutti, però, sono importanti: ne è prova la distribuzione dei canestri, con cinque giocatori in doppia cifra, compresi capitan Melli con 15 punti e Mannion con 14. Tirano tutti perché tutti vogliono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021)delassomiglia a quella del calcio guidata da Roberto. Lo scrive, su, Claudio Savelli. “Oggi come allora, questa Italia può sognare. Perché è una squadra, prima che una selezione, come invece accadeva in passato con il presunto “dream team” degli Nba. Non ci sono fuoriclasse se non Gallinari, che però sta giocando da comparsa, come dimostrano i soli tre punti contro la Nigeria. Tutti, però, sono importanti: ne è prova la distribuzione dei canestri, con cinque giocatori in doppia cifra, compresi capitan Melli con 15 punti e Mannion con 14. Tirano tutti perché tutti vogliono ...

Advertising

RaiNews : 'Ho fatto di tutto ma non è bastato. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo il quarto posto sui 1500 stile libero. L… - Eurosport_IT : ARGENTO STORICO, ITALIA DA FAVOLA ???????? Gli azzurri fanno l'impresa nella 4x100 stile libero: è il miglior risultat… - virginiaraggi : #FedericaPellegrini continua a regalarci emozioni. Complimenti per aver conquistato la quinta finale consecutiva ne… - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Ho fatto di tutto ma non è bastato. Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo il quarto posto sui 1500 stile libero. L'Italia ha… - rossorossi2 : @SpaceCowboy21 @repubblica Che ti vada sempre bene,ma con te e quelli come te,oggi l Italia non sarebbe un paese li… -