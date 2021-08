Libero De Rienzo | l' emozione di Elio Germano al Cinema America | Era il Mozart degli attori

(Di domenica 1 agosto 2021) Roma e ilhanno omaggiatoDeorganizzando una serata dedicata alla proiezione di Sangue - La morte non esiste Ieri sera, Roma e ilhanno omaggiatoDeorganizzando la proiezione di Sangue - La morte non esiste, il suo debutto alla regia. Alla serata hanno partecipato anche, Emanuele Trevi e Andrea Purgatori che, a modo loro, hanno ricordato l'attore da poco scomparso. La serata omaggio ha avuto inizio con il filmato di repertorio dei David di Donatello ...

Advertising

repubblica : L'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart degli attori' - LaStampaTV : VIDEO | Roma, l'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart degli attor… - vatenacttencass : Roma, l'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart deg… - Biancanera27 : RT @repubblica: L'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart degli attori' - AnnaRomanelli65 : RT @repubblica: L'omaggio a Libero De Rienzo del Cinema America. Elio Germano si commuove: 'Era il Mozart degli attori' -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Ieri sera, Roma e il Cinema America hanno omaggiatoDeorganizzando la proiezione di Sangue - La morte non esiste, il suo debutto alla regia. Alla serata hanno partecipato anche Elio Germano, Emanuele Trevi e Andrea Purgatori che, a modo ...Vanessa Incontrada, struggente addio aDe/ "Non smetto di piangere" Rossano Laurini compagno di Vanessa Incontrada: parla la moglie Chiara Palmieri Vanessa Incontrada ha inaugurato la ...Roma e il Cinema America hanno omaggiato Libero De Rienzo organizzando una serata dedicata alla proiezione di Sangue - La morte non esiste Ieri sera, Roma e il Cinema America hanno omaggiato Libero De ...Amici e colleghi alla proiezione di "Sangue - La morte non esiste", debutto alla regia dell'attore recentemente scomparso. Elio Germano si commuove ...