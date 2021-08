“L’ho sentito e ho pianto”. Ida Platano, la rivelazione arriva anni dopo. Quel giorno è sempre nel suo cuore (Di domenica 1 agosto 2021) Ida Platano a cuore aperto su Uomini e Donne Magazine. La protagonista del dating show di Maria De Filippi si racconta in un’intervista sul periodico che svela una parte della sua vita forse poco nota. Una donna che, prima di essere un personaggio televisivo, è una persona con un proprio percorso, la propria vita, le proprie debolezze, i fallimenti e i successi. Parole come vedremo forti e commoventi su questioni che, per ovvie ragioni, non vengono certo discusse davanti alle telecamere. Ida è nota per aver avuto una storia d’amore con Riccardo Guarnieri, il quale a sua volta ha intrecciato una relazione, anche questa finita male, con Roberta Di Padua. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Idaaperto su Uomini e Donne Magazine. La protagonista del dating show di Maria De Filippi si racconta in un’intervista sul periodico che svela una parte della sua vita forse poco nota. Una donna che, prima di essere un personaggio televisivo, è una persona con un proprio percorso, la propria vita, le proprie debolezze, i fallimenti e i successi. Parole come vedremo forti e commoventi su questioni che, per ovvie ragioni, non vengono certo discusse davanti alle telecamere. Ida è nota per aver avuto una storia d’amore con Riccardo Guarnieri, il quale a sua volta ha intrecciato una relazione, anche questa finita male, con Roberta Di Padua. ...

