L' estate d' oro dello sport italiano

(Di domenica 1 agosto 2021) C'è qualcosa di magico in questaper lo. Quanto successo in dieci indimenticabili minuti allo stadio olimpico di Tokyo segue infatti il trionfo della Nazionale di calcio agli Europei e la finale di Wimbledon di Matteo Berrettini.diversi, fatti diversi ma che sono già parte dei liberi di storia e dei record. Nessuno però poteva prevedere quanto successo oggi sulla pista di atletica. Nessuno avrebbe anche solo potuto immaginare che l'uomo più veloce del mondo fosse un. Marcell Jacobs è proprio questo, è oltre la storia. È già leggenda che brilla ancor di più per i modi ...

Ma in questadove siamo saliti con la Nazionale sul tetto d'Europa, rinascendo dalle ceneri ... non con il cronometro, ma cronologicamente visto che il suonel salto in alto è arrivato prima ...... ha vinto l'nei 100 metri con un tempo da paura (9.80, record europeo) ed è diventato il ... "Quest', questo #1Agosto ce lo ricorderemo e lo racconteremo; c'era chi frignava per il vaccino e c'...Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi oro: atletica da sogno. Nella vela il trentino Tita con Banti a medaglia nel Nacra 17. NordEst (Adnkronos) – Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 ...PADOVA. Vola sui social l'hashtag #noncicredo per celebrare la meraviglia e l'incredulità del doppio oro olimpico di Jacobs nei 100 metri e quello ex aequo di Tamberi nel salto in alto. «Oggi si è scr ...