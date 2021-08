Le balle spaziali del megadirettore Travaglio per convincere gli elettori grillini | roba da Ventennio sulla giustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Se volete sapere come si è svolta esattamente l'approvazione della riforma Cartabia, non dovete leggere i giornali demo -plu to -giudaico -massonici al servizio del superbanchiere Draghi, o peggio ancora fogliacci esplicitamente sovversivi come Libero. No, dovete abbeverarvi a quella sacra fonte che è per le truppe dei duri e puri pentastellati (due aggettivi che si fa qualche fatica ad associare al nuovo leader Peppino Conte, ve lo concediamo) l'equivalente di quello che era l'Istituto Luce per altri agitatori di manganelli in altri tempi: Il Fatto Quotidiano. Mentre rileggete il titolo della prima pagina travagliesca di ieri, dovete immaginarvelo accompagnato dalle fanfare troppo ...