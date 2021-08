Lautaro alza il prezzo e rischia la cessione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro alza

Quotidiano.net

L'argentino ha cambiato procuratore: la richiesta per il rinnovo passa da 4,5 a 6,5 milioni l'anno di MATTIA TODISCO... dopo aver battuto per 19 a 10 l'argentinoGuzman. In semifinale del taekwondo. La prima ... Anche Vincenzo Nibali sisui pedali, mentre Alberto Bettiol sembra il più fresco per l'affondo ...Il rinnovo di Lautaro Martinez è sempre più un rebus. A due anni dalla scadenza del contratto e dopo oltre un anno di contrattazioni, l’Inter e l’argentino non hanno fatto passi avanti. L’accordo semb ...Nei prossimi giorni l'Atletico potrebbe provare l'affondo decisivo Diego Pablo Simeone ha messo gli occhi sull'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Il club spagnolo starebbe monitorando la situazio ...