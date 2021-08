L’attacco hacker ai sistemi della Regione Lazio che ha rallentato le prenotazioni del vaccino (Di domenica 1 agosto 2021) Il centro di elaborazione dati della Regione Lazio è sotto un attacco hacker. “I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti”, comunica l’Unità di crisi Covid 19 regionale, scusandosi per il “disagio indipendente dalla nostra volontà”. “E’ un attacco hacker molto potente, molto grave. È tutto out. È sotto attacco tutto il ced ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Il centro di elaborazione datiè sotto un attacco. “Isono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Saluterete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti”, comunica l’Unità di crisi Covid 19 regionale, scusandosi per il “disagio indipendente dalla nostra volontà”. “E’ un attaccomolto potente, molto grave. È tutto out. È sotto attacco tutto il ced ...

