L' atleta bielorussa Timanovskaya costretta dal regime a ritirarsi ha chiesto aiuto al Cio

(Di domenica 1 agosto 2021) Non esiste niente di peggio di unautoritario che non accetta nessuna critica, da parte di nessuno. Kristina, un'è statadal suo paese a fare ritorno a ...

Non esiste niente di peggio di un regime autoritario che non accetta nessuna critica, da parte di nessuno. Kristina Timanovskaya, un'atleta bielorussa è stata costretta dal suo paese a fare ritorno a casa nonostante si trovasse già a Tokyo e dovesse gareggiare domani. La velocista 24enne, è costretta a lasciare i Giochi per aver criticato i suoi allenatori. All'aeroporto Haneda di Tokyo, l'atleta ha chiesto aiuto alla polizia giapponese perché bloccassero il suo rimpatrio forzato. Un fotografo ha confermato che la velocista si trova alla stazione della polizia al Terminal 3.