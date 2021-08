Landini “Non siamo contro il green pass, ma garantire lavoro” (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “siamo perchè i lavoratori si vaccinino, ma deve decidere il governo”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader della Cgil Maurizio Landini. “Non abbiamo contrarietà di principio. Noi abbiamo scioperato per avere i protocolli di sicurezza in azienda. siamo a favore del fatto che le persone si vaccinino e come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. siamo per garantire i migliori standard di sicurezza nelle imprese. Ma c'è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti, perchè eventualmente un dipendente sceglie di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “perchè i lavoratori si vaccinino, ma deve decidere il governo”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader della Cgil Maurizio. “Non abbiamo contrarietà di principio. Noi abbiamo scioperato per avere i protocolli di sicurezza in azienda.a favore del fatto che le persone si vaccinino e come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo.peri migliori standard di sicurezza nelle imprese. Ma c'è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti, perchè eventualmente un dipendente sceglie di non ...

