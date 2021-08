Lampedusa: senza sosta gli sbarchi a go go di clandestini. Arrivati 345, hotspot di nuovo al collasso (Di domenica 1 agosto 2021) sbarchi senza sosta a Lampedusa dove stamattina il sindaco Toto Martello ha lanciato l'allarme per i 28 sbarchi in 24 ore e si e' appellato a Italia e Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021)dove stamattina il sindaco Toto Martello ha lanciato l'allarme per i 28in 24 ore e si e' appellato a Italia e Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

