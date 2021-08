Lampedusa: senza sosta gli sbarchi a go go di clandestini. 28 in 24 ore, hotspot di nuovo al collasso (Di domenica 1 agosto 2021) sbarchi senza sosta a Lampedusa dove stamattina il sindaco Toto Martello ha lanciato l'allarme per i 28 sbarchi in 24 ore e si e' appellato a Italia e Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021)dove stamattina il sindaco Toto Martello ha lanciato l'allarme per i 28in 24 ore e si e' appellato a Italia e Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FrancescoLollo1 : Sbarchi senza sosta e #Lampedusa è di nuovo sotto assedio. Fermare l'immigrazione illegale è un dovere del governo!… - FirenzePost : Lampedusa: senza sosta gli sbarchi a go go di clandestini. 28 in 24 ore, hotspot di nuovo al collasso - PatrussiCla : RT @Alexanderxxvii1: Sbarchi senza sosta,sulla spiaggia e in mezzo ai turisti come testimoniato dal video. E 1bomba a orologeria dal punto… - Mary35999509 : RT @RadioSavana: Incredibile a Lampedusa, barcone carico di clandestini afro-islamici ci invade direttamente in spiaggia, tra lo stupore de… - GiovanniPortel8 : RT @Alexanderxxvii1: Sbarchi senza sosta,sulla spiaggia e in mezzo ai turisti come testimoniato dal video. E 1bomba a orologeria dal punto… -