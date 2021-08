Lamborghini Super Trofeo Europa | a Spa Oregon Team cala il poker con Gilardoni e Pulcini

Advertising

infoitscienza : Lamborghini Huracan STO, La prova: Super Trofeo Omologata [video] - momosan0726 : RT @theEmperorRacig: Lamborghini Super Trofeo Europe 2021 - Spa, Race 2 YouTube?? Live - NSXGT110P1GTRSV : RT @theEmperorRacig: Lamborghini Super Trofeo Europe 2021 - Spa, Race 2 YouTube?? Live - lalachanka62 : RT @theEmperorRacig: Lamborghini Super Trofeo Europe 2021 - Spa, Race 2 YouTube?? Live - theEmperorRacig : Lamborghini Super Trofeo Europe 2021 - Spa, Race 2 YouTube?? Live -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Super

QN Motori

Poker per Oregon Team. Kevin Gilardoni e Leonardo Pulcini hanno conquistato la loro quarta vittoria della stagione che li proietta sempre più al comando nella classe Pro delTrofeo Europa. L'equipaggio dell'Oregon Team ha dominato dall'inizio alla fine la seconda delle due gare di Spa - Francorchamps, alternandosi al volante della HuracánTrofeo ...Per gli altri gruppi il calabrese Rosario Iaquinta suHuracan si e portato in evidenza tra lecar del gruppo Gt, ma Luca Gaetani ha preparato la contro mossa sulla Ferrari 488. Per ...Insomma, si tratta di un vero e proprio Frankenstein su ruote che nulla ha a che vedere con la Huracan Evo Sterrato che Lamborghini stessa ha anticipato in più occasioni nei mesi passati. Da diversi m ...L'equipaggio dell'Oregon Team domina e si conferma leader della Pro. Basz-Lewandowski centrano nella Pro-Am con VS Racing il loro quinto successo. Freymuth (AKF) e Fabri (Imperiale) si impongono nella ...