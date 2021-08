La storica impresa degli azzurri del nuoto (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - L'Italia del nuoto in piscina conquista sei medaglie. L'ultima è stata il bronzo della 4x100 misti che è stata protagonista con i suoi campioni Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi, di una gara stellare, spettacolare, la più veloce della storia con gli Stati Uniti trascinati da un incontenibile Caeleb Dressel, il superlativo numero uno del nuoto al maschile alle Olimpiadi di Tokyo, al record del mondo. L'ultima giornata è stata caratterizzata dall'amaro quarto posto dell'atteso Gregorio Paltrinieri sui 1500 stile libero nei quali ha dovuto cedere lo scettro di ‘Re' ad un altro Us Boys, il giovane talento di ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - L'Italia delin piscina conquista sei medaglie. L'ultima è stata il bronzo della 4x100 misti che è stata protagonista con i suoi campioni Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi, di una gara stellare, spettacolare, la più veloce della storia con gli Stati Uniti trascinati da un incontenibile Caeleb Dressel, il superlativo numero uno delal maschile alle Olimpiadi di Tokyo, al record del mondo. L'ultima giornata è stata caratterizzata dall'amaro quarto posto dell'atteso Gregorio Paltrinieri sui 1500 stile libero nei quali ha dovuto cedere lo scettro di ‘Re' ad un altro Us Boys, il giovane talento di ...

Ultime Notizie dalla rete : storica impresa Storica staffetta azzurra! Bronzo nella 4x100 mista Una grande impresa nella gara vinta dagli Usa di Dressel col record mondiale in 3'26"79 sulla Gran Bretagna da record europeo in 3'27"51 e sui moschettieri azzurri in 3'29"17. Sotto il podio la ...

Diretta Olimpiadi Pellegrini e Quadarella in finale nella 4x100 mista e negli 800 metri sl Ma la notizia è la prima storica medaglia per San Marino: il bronzo lo vince Alessandra Perilli. ... E invece arriva l'impresa dalla corsia otto. Ore 3.20 CANOTTAGGIO, ORO PER L'ITALIA! Impresa ...

La storica impresa degli azzurri del nuoto AGI - Agenzia Italia La storica impresa degli azzurri del nuoto La sesta medaglia è qiuella della staffetta 4xmisti: un bronzo conquistati da Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi. Amarezza per il quarto posto di Paltrinieri nei 1500 stile libero ...

Ribalta internazionale per San Marino dopo le imprese olimpiche nel tiro a volo Perilli e Berti lasceranno Tokyo lunedì, imbarcandosi all'aeroporto Haneda per il Marconi alle 7.30 ora italiana, insieme alla nuotatrice Arianna Valloni.

